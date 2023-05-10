СМИ: генсека пакистанской оппозиционной партии ДЗС арестовали в Исламабаде

Во вторник в Исламабаде был арестован бывший премьер-министр исламской республики и председатель ДЗС Имран Хан. Правоохранители действовали на основании ордера на арест экс-премьера, выданного национальным бюро отчетности Пакистана 1 мая 2023 года. Хан обвиняется по делу о коррупции и в использовании принадлежащего ему и его супруге фонда "Аль-Кадир траст" для отмывания денег. Экс-премьеру инкриминируется получение "миллиардов рупий" от неназванной фирмы по недвижимости за легализацию суммы 60 млрд рупий (около $210,6 млн), которая была перечислена из Великобритании в период руководства страной правительства во главе с Ханом.