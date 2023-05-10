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СМИ: генсека пакистанской оппозиционной партии ДЗС арестовали в Исламабаде

Генеральный секретарь оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Асад Умар арестован в среду в здании Высокого суда в столице Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn.

СМИ: генсека пакистанской оппозиционной партии ДЗС арестовали в Исламабаде
© ТАСС

Причины ареста не уточняются.

Во вторник в Исламабаде был арестован бывший премьер-министр исламской республики и председатель ДЗС Имран Хан. Правоохранители действовали на основании ордера на арест экс-премьера, выданного национальным бюро отчетности Пакистана 1 мая 2023 года. Хан обвиняется по делу о коррупции и в использовании принадлежащего ему и его супруге фонда "Аль-Кадир траст" для отмывания денег. Экс-премьеру инкриминируется получение "миллиардов рупий" от неназванной фирмы по недвижимости за легализацию суммы 60 млрд рупий (около $210,6 млн), которая была перечислена из Великобритании в период руководства страной правительства во главе с Ханом.

Его арест вызвал массовые демонстрации протеста оппозиции в крупных городах, в том числе Аботтабаде, Исламабаде, Лахоре, Пешаваре, Равалпинди, Сиалкоте, Фейсалабаде, Харипуре. В ряде районов Пакистана вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников ДЗС с полицией.

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