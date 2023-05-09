СКЦ в Стамбуле сообщил о снижении числа инспекций в мае в рамках зерновой инициативы

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил 8 и 9 мая инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СКЦ. "Вчера и сегодня СКЦ не проводил никаких инспекций. С 1 мая число инспекций СКЦ значительно снизилось. Продолжаются переговоры о будущем инициативы", - рассказали в СКЦ. Там отметили, что офис координатора ООН и делегация Турции тесно сотрудничают со всеми сторонами для того, чтобы облегчить передвижение и инспекции входящих и выходящих судов в рамках инициативы и согласованных процедур. 9 мая генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что ООН проведет в Стамбуле встречу сторон зерновой сделки. 6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил в эфире телеканала "RT", что в ближайшем будущем пройдет встреча высокого уровня по зерновой инициативе в четырехстороннем формате при участии представителей РФ, Турции, Украины и ООН. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме этого, Вершинин отметил, что если Москве удастся убрать ограничения со своего сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира.