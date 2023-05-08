Матвиенко обвинила Запад в появлении на Украине радикальных террористических движений

Запад виновен в появлении на Украине радикальных террористических движений, устраивающих атаки на безоружных людей, написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента в преддверии Дня Победы.

"Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже фактически к созданию Киевом радикальных террористических движений", - заявила она. По словам Матвиенко, Запад не сможет за это снять с себя вину. При этом, по мнению спикера СФ, противники России не достигнут своей цели.

Она указала, что сегодня, в преддверии празднования Дня Победы, видно какой новый глубокий разлом произошел между Россией и Западом. Матвиенко добавила, что Европа и США не просто стараются не замечать возродившийся на Украине нацизм, но и одобряют его. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нежелание международного сообщества признавать нацизм на Украине станет губительным для стран Запада.