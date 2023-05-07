В России заявили о нежелании Венгрии идти на поводу у Вашингтона

Венгрия проводит самостоятельную политику, не желая идти на поводу у Вашингтона. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, его слова приводят «Известия».

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Специалист отметил, что здравые венгерские политики обращают внимание на необходимость отстаивать национальные интересы страны в противовес США, которые заставляют союзников действовать в свете их выгоды, вредя экономике и благополучию европейских государств.

Кошкин указал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстрирует самостоятельность на мировой арене и выступает против общепринятой в Европейском союзе (ЕС) антироссийской политики, в том числе в вопросах поставок оружия Украине и зерновой сделки.

«Он постоянно акцентирует внимание на том, что нельзя верить Еврокомиссии, которая обещает государствам, которые пострадали от того, что украинское зерно изменило баланс на европейском сельскохозяйственном рынке», — заявил политолог.

Он напомнил, что от этого пострадали Венгрия, Польша, Словакия, Румыния, и Будапешт не верит в обещания ЕК заплатить большие деньги и обвиняют ее во лжи.