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Главы МИД стран Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию

Главы МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил иракскому агентству INA представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

Главы МИД стран Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию
© Российская Газета

Это произошло в воскресенье в Каире, где заседали главы МИД ЛАГ.

Двумя днями ранее глава МИД Иордании Айман Сафади в интервью телеканалу CNN уже говорил, что в странах Лиги арабских государств достаточно голосов для восстановления членства Сирии в данной организации.

Напомним, что членство Сирии в Лиге арабских государств было заморожено осенью 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке и считает его незаконным.

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