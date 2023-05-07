Главы МИД стран Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию

Это произошло в воскресенье в Каире , где заседали главы МИД ЛАГ.

Двумя днями ранее глава МИД Иордании Айман Сафади в интервью телеканалу CNN уже говорил, что в странах Лиги арабских государств достаточно голосов для восстановления членства Сирии в данной организации.

Напомним, что членство Сирии в Лиге арабских государств было заморожено осенью 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке и считает его незаконным.