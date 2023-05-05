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Стали известны сроки предложения нового пакета санкций против России

Стали известны сроки предложения нового пакета санкций против России
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Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшее время. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Отмечается, что послы Европейского союза (ЕС) намерены обсудить его на встрече в среду, 10 мая. Однако, по словам собеседников издания, пока неясно, поступит ли предложение в пятницу, к понедельнику или позже.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Уточняется, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. В свою очередь глава МИД Польши Збигнев Рау отмечал, очередные ограничения в отношении Москвы будут введены не ранее конца мая.

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