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Bloomberg: вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение в пятницу выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Bloomberg: вступление Украины в НАТО во время конфликта может привести к третьей мировой
© Reuters

"Есть веские причины принять Украину в НАТО. Но есть более весомые причины не делать этого <...>. Гарантии безопасности, представленные в статье пять [устава альянса], не могут быть предоставлены [Киеву] в нынешних условиях <...>. Сценарии эскалации предсказать невозможно. Но они включают сползание к третьей мировой войне", - считает Клут, который также добавил, что это решение, "конечно, разочарует украинцев".

Обозреватель отмечает, что пятая статья устава, требующая защиты страны альянса, предполагает "автоматизм, мало чем отличающийся от более сложных конфигураций союзов, приведших к Первой мировой войне <...>, что превратилось в глобальный ад".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать 33-й страной - членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Он добавил, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжаются боевые действия, но высказал мнение, что для политического решения о ее вступлении в альянс нет препятствий.

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп также не раз говорил, что президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также отметил, что в случае его победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине.

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