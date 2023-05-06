Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян

Пользователи Twitter дали негативную оценку высказыванию президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. Возмущенные его словами люди придумали политику прозвище «Мистер Бредовый».

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«В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы», — написал Зеленский в Twitter. Пользователь ?urel в ответ назвал его: «Мистер Бредовый». Другие читатели Зеленского стали, в свою очередь, называть мошенником.