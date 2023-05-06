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Пользователи Twitter дали кличку Зеленскому после заявления о России

Пользователи Twitter дали негативную оценку высказыванию президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. Возмущенные его словами люди придумали политику прозвище «Мистер Бредовый».

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
© Официальный сайт президента Украины

«В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы», — написал Зеленский в Twitter. Пользователь ?urel в ответ назвал его: «Мистер Бредовый». Другие читатели Зеленского стали, в свою очередь, называть мошенником.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Представители власти неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты.

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