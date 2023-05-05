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Колумбия отказалась принимать из США рейсы с мигрантами из-за жестокого обращения с ними

Колумбия не будет принимать самолеты с высланными из США мигрантами из-за "жестокого и унижающего достоинство обращения" с ними во время полета. Как пишет ТАСС об этом сообщила миграционная служба республики. Ведомство указало на невыполнение соглашений о гуманном обращении в отношении возвращающихся колумбийцев. Чиновники подчеркнули, что правила были согласованы в рамках пилотного проекта. В итоге по согласованию с МИД временно приостановлен прием рейсов из США. Директора миграционной службы Фернандо Гарсии Маносальва заявил, что колумбийские власти получают от своих сограждан "постоянные жалобы на плохие условия в центрах содержания и жестокое обращение во время полета. Ранее сообщалось, что центр города Эль-Пасо, расположенного в штате Техас, наводнен тысячами нелегальных иммигрантов. 11 мая в США прекращается действие веденной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать иммигрантов, если они прибыли из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом.

Колумбия отказалась принимать из США рейсы с мигрантами из-за жестокого обращения с ними
© Газета.Ru
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