Колумбия отказалась принимать из США рейсы с мигрантами из-за жестокого обращения с ними

Колумбия не будет принимать самолеты с высланными из США мигрантами из-за "жестокого и унижающего достоинство обращения" с ними во время полета. Как пишет ТАСС об этом сообщила миграционная служба республики. Ведомство указало на невыполнение соглашений о гуманном обращении в отношении возвращающихся колумбийцев. Чиновники подчеркнули, что правила были согласованы в рамках пилотного проекта. В итоге по согласованию с МИД временно приостановлен прием рейсов из США. Директора миграционной службы Фернандо Гарсии Маносальва заявил, что колумбийские власти получают от своих сограждан "постоянные жалобы на плохие условия в центрах содержания и жестокое обращение во время полета. Ранее сообщалось, что центр города Эль-Пасо, расположенного в штате Техас, наводнен тысячами нелегальных иммигрантов. 11 мая в США прекращается действие веденной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать иммигрантов, если они прибыли из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом.