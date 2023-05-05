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Небензя назвал смехотворным стремление лишить Россию председательства в СБ ООН

Постпред Рф при ООН Василий Небензя счел смехотворным стремление ряда государств добиться того, чтобы Россию лишили председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя назвал смехотворным стремление лишить РФ председательства в СБ ООН
© Andrew Kelly / Reuters

Небензя подчеркнул, что председательство страны прошло успешно. «Председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством», — заявил он. Постпред также напомнил, что председательство России предлагали передать другому государству, поскольку она якобы недостойна возглавлять Совбез.

Ранее российский МИД назвал эффективной работу СБ ООН под председательством России, которое завершилось 30 апреля. В дипведомстве рассказали, что во время председательства РФ мероприятия, которые были предусмотрены апрельским мандатно-докладным циклом Совета, были проведены в полном объеме.

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