Небензя назвал смехотворным стремление лишить РФ председательства в СБ ООН

Постпред Рф при ООН Василий Небензя счел смехотворным стремление ряда государств добиться того, чтобы Россию лишили председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН. Его слова приводит РИА Новости.

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Небензя подчеркнул, что председательство страны прошло успешно. «Председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством», — заявил он. Постпред также напомнил, что председательство России предлагали передать другому государству, поскольку она якобы недостойна возглавлять Совбез.