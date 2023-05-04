На Украине языковой омбудсмен предложил дерусифицировать паспорта украинцев

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сообщил, что рекомендует Верховной раде внести изменения в положение о паспорте гражданина страны, которые закрепят оформление документа только на украинском языке.

"Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения о гражданине Украины записаны на двух языках - украинском и русском, - приводит слова чиновника в четверг агентство Укринформ. - Необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт оформляется на государственном языке согласно части первой статьи восьмой языкового закона".

Креминь напомнил, что сейчас на Украине "параллельно существуют два бланка" - для биометрических паспортов и паспортов старого образца. В последнем информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны "как государственным, так и негосударственным языком". В связи с этим, подчеркнул Креминь, он будет обращаться в Раду.