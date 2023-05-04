Сирия осудила атаку беспилотников на Кремль
В заявлении МИДа республики говорится, что страна считает это терактом.
«Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединённые Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением», — заявили в МИДе.
Там также отметили, что Дамаск «поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак».
В ночь на 3 мая украинские дроны пытались совершить атаку на кремлёвскую резиденцию Владимира Путина. Они были выведены из строя. Никто не пострадал, материального ущерба нет.