Сирия осудила атаку беспилотников на Кремль

В заявлении МИДа республики говорится, что страна считает это терактом.

«Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединённые Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением», — заявили в МИДе.

Там также отметили, что Дамаск «поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак».