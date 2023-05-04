Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль про помощи БПЛА "таинственным инцидентом"

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Такое мнение она выразила в четверг в эфире радиостанции France Info.

"У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало, - сказала Колонна. - Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный".