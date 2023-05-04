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Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль про помощи БПЛА "таинственным инцидентом"

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Такое мнение она выразила в четверг в эфире радиостанции France Info.

"У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало, - сказала Колонна. - Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный".

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе.

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