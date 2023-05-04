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Китай призвал воздержаться от эскалации ситуации на фоне атаки Кремля

Москве и Киеву следует воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации после попытки атаки Кремля со стороны Украины. Такое заявление сделала в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Китай призвал воздержаться от эскалации ситуации на фоне атаки Кремля
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», в среду два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В пресс-службе главы государства уточнили, что дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в момент попытки удара президент Владимир Путин находился не в Кремле, а в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — цитирует РИА «Новости» китайского дипломата.

Ранее военный эксперт объяснил, как украинский беспилотник долетел до Кремля. По словам Дмитрия Дрозденко, дрон, с помощью которого планировали совершить покушение на Президента России, могли запустить из-за линии фронта.

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