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В Венесуэле выразили солидарность с Россией в свете атаки на Кремль

КАРАКАС, 4 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль и выразил солидарность с Россией. Соответствующее заявление распространило в среду венесуэльское Министерство иностранных дел.

В Венесуэле выразили солидарность с Россией в свете атаки на Кремль
© ТАСС

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа выражает глубокое и полное осуждение провалившейся попытки убийства президента Российской Федерации Владимира Путина", - указывается в тексте. Правительство Венесуэлы "отмечает эффективные действия российских служб безопасности, которые смогли нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Кремлевского дворца с подлым намерением совершить покушение на жизнь президента Путина", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает полную солидарность с правительством и народом России в связи с этими событиями и выступает за то, чтобы компетентные органы привлекли к ответственности инициаторов и исполнителей, которые организовали, финансировали и покровительствовали этой предосудительной попытке покушения на убийство", - подчеркнули в МИД.

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