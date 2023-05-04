В Венесуэле выразили солидарность с Россией в свете атаки на Кремль

КАРАКАС, 4 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль и выразил солидарность с Россией. Соответствующее заявление распространило в среду венесуэльское Министерство иностранных дел.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа выражает глубокое и полное осуждение провалившейся попытки убийства президента Российской Федерации Владимира Путина", - указывается в тексте. Правительство Венесуэлы "отмечает эффективные действия российских служб безопасности, которые смогли нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Кремлевского дворца с подлым намерением совершить покушение на жизнь президента Путина", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.