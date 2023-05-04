Эксперты: длительный дефолт в США может привести к падению ВВП на 6,1%

Длительный дефолт в США может привести к падению ВВП страны на 6,1% и потере 8,3 млн рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический материал Советом экономических консультантов при Белом доме. По мнению экспертов, преодоление потолка госдолга США, скорее всего, нанесет серьезный ущерб американской экономике. Если федеральное правительство объявит дефолт по своим обязательствам, то экономика быстро пойдет в обратном направлении, причем тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта. А если дефолт затянется, то он, судя по всему, нанесет серьезный ущерб экономике. При таком длительном дефолте рост количества рабочих мест, сейчас имеющий высокие темпы, сменится многомиллионными потерями. Из документа следует, что к возможным последствиям продолжительного дефолта в третьем квартале 2023 года, помимо падения ВВП на 6,1% и потери 8,3 млн рабочих мест, относится повышение безработицы на 5% и обрушение фондовых рынков примерно на 45%. Если события будут развиваться именно таким образом, то серьезные негативные последствия для американской экономики могут сохраняться до начала 2024 года и даже на более продолжительный период. Если же дефолт будет краткосрочным, считают эксперты, то ВВП США способен сократиться на 0,6%, а количество рабочих мест уменьшится на 0,5 млн. В этом случае безработица в стране вырастет на 0,3%. Также аналитиками рассматривается возможность того, что разногласия между администрацией США и республиканцами в Конгрессе по вопросу о повышении потолка госдолга не приведут к дефолту, но повлекут за собой сокращение ВВП на 0,3%, уменьшение количества рабочих мест на 200 тысяч и рост безработицы на 0,1%. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не собирается консультироваться с представителями американского конгресса по поводу возможного дефолта в стране. По оценкам Министерства финансов США, кризис может наступить уже 1 июня.