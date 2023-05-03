$79.31-0.6587.58-0.08

Министр обороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке на Кремль

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Министр обороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке на Кремль
© lenta.ru

Отмечается, что министр во время интервью не ответил напрямую «на обвинения Кремля в том, что Украина организовала покушение на [президента России Владимира] Путина».

«Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — сказал Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке Кремля дронами, произошедшей в ночь на 3 мая. Он мотивировал это тем, что у республики нет достаточного количества оружия для того, чтобы «использовать его повсюду».

3 мая стало известно о Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий