В Ватикане прокомментировали атаку беспилотников на Кремль

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Думаю, да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях публичного мероприятия в Риме. Госсекретарь подчеркнул, что любые военные действия, направленные на рост враждебности, не приближают мир.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как покушение на президента России Владимира Путина.