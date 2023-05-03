В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

Представитель Пентагона заявил, что в военном ведомстве в курсе сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, но не могут их прокомментировать, передает РИА Новости.

«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», — сказал он.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ущерба нанесено не было, пострадавших в результате нет. В Кремле назвали случившееся террористической атакой. Главы государства в кремлевской резиденции в момент атаки не было.

Также пресс-служба президента Российской Федерации сообщила, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с атакой на Кремль.