$79.31-0.6587.58-0.08

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль

Представитель Пентагона заявил, что в военном ведомстве в курсе сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, но не могут их прокомментировать, передает РИА Новости.

В Пентагоне отказались комментировать информацию об атаке БПЛА на Кремль
© globallookpress.com

«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», — сказал он.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ущерба нанесено не было, пострадавших в результате нет. В Кремле назвали случившееся террористической атакой. Главы государства в кремлевской резиденции в момент атаки не было.

Также пресс-служба президента Российской Федерации сообщила, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с атакой на Кремль.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку дронов на Кремль, заявил, что Киев не атаковал Путина или Москву.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий