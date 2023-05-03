В Днепропетровске прозвучала серия взрывов

Уже дважды за ночь в Днепропетровске звучат взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм".
Перед этом в регионе была объявлена воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Киеве. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.