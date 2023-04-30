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Эрдоган заявил о ликвидации турецкой разведкой главаря ИГ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT TÜRK заявил о ликвидации в Сирии турецкой разведкой главаря запрещённой террористической организации «Исламское государство»* Абу аль-Хусейна аль-Курейши.

Эрдоган заявил о ликвидации турецкой разведкой главаря ИГ в Сирии
© RT на русском

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарём ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведённой турецкой разведкой», — цитирует его ТАСС.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии главаря ИГ*, который планировал теракты на Ближнем Востоке и в Европе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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