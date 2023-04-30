Меркель заявила, что старалась "не сужать кругозор" в вопросе переговоров России и Украины

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на книжной ярмарке в Лейпциге заявила, что для нее всегда было важно "не сужать кругозор" в вопросе мирных переговоров России и Украины. Об этом сообщает ZDF. "Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор (в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом. - "Газета.Ru")", — сказала она. Меркель отметила, что не стоит "освистывать" политиков, которые призывают подумать о возможности переговоров Москвы и Киева. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter подверг критике слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ее попытках предотвратить украинский конфликт. До этого Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине. Она отметила, что ее неудача в дипломатическом разрешении конфликта не должна свидетельствовать о бесполезности дипломатии — при этом Меркель подчеркнула, что только Германия и Франция среди стран Европейского союза были серьезно заинтересованы в попытке добиться мира на Украине.