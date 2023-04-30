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В Киеве раскрыли цель атаки на нефтебазу в Крыму

Атака, которая была совершена на нефтебазу в Севастополе, является частью подготовки к контрнаступлению ВСУ, сообщают украинские СМИ.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала это событие подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению, передает РИА «Новости».

В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты начал гореть резервуар с топливом. Губернатор города заявил, что до нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.

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