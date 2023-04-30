В МИД заявили, что России удалось обеспечить эффективную работу Совбеза ООН

Российской стороне удалось обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН, вопреки попыткам со стороны делегаций Запада вмешаться в обстановку. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел. Заявление дипведомства РФ приведено по итогам председательства России в СБ ООН. Известно, что 30 апреля подходит к концу председательство РФ в Совете Безопасности ООН. "Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы", - добавили в МИД. Так, представители России провели все мероприятия в соответствии с мандатно-докладным циклом на апрель. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнял, что встречи глав МИД РФ и США в Нью-Йорке по линии СБ ООН не запланированы. Также МИД сделали заявление по визам для участия в заседании СБ ООН.