Зеленский заявил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином длился час

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином длился час. Об этом сообщил украинский лидер.

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— Провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, — сказал он.

В ходе переговоров стороны обсудили пути взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Кроме того, главы государств обсудили пути развития украинско-китайских отношений, передает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения. Украинское руководство осознавало, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него «не ожидали никаких определенных договоренностей». Также Никифоров добавил, что давать оценку разговору пока рано