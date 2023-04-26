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Захарова после разговора Си с Зеленским отметила желание КНР участвовать в урегулировании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила после телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином, что российская сторона отмечает готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Ее комментарий размещен на сайте дипведомства. "Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса", - сказано в сообщении. По словам Захаровой, власти Украины уже демонстрировали возможности по "заматыванию" мирных инициатив и любые подобные предложения "вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона". Представитель МИД выразила мнение, что украинские власти демонстрируют неприятие любых "здравых" инициатив по дипломатическому урегулированию конфликта в стране. Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел по инициативе украинской стороны.

Захарова после разговора Си с Зеленским отметила желание КНР участвовать в урегулировании
© Газета.Ru
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