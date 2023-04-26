Mash: ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области, водитель госпитализирован

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, его водителя госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, рядом с экскаватором разорвалось восемь мин калибра 120 мм. Обстрел, по предварительным данным, велся из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области. В результате обстрела водителя машины госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Утром 26 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что в Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь. Устройство не сработало, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области.