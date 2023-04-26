Daily Express: в Британии заявили о получении США тревожных сигналов перед визитом Лаврова

Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прибывшего в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН. Об этом пишет аналитик издания Daily Express Пол Уизерс. По словам Уизерса, власти Соединенных Штатов не выдали визы нескольким российским журналистам, тем самым не позволив им присутствовать на заседании Совбеза. При этом Вашингтон не ожидал резкой критики такого решения от Москвы. Лавров заявил, что США проявили трусость несмотря на то, что называют себя свободной и справедливой страной. Позже глава российского МИД пообещал, что Россия ничего не забудет и не простит Соединенным Штатам. Заместитель Лаврова Сергей Рябков также добавил, что Россия найдет возможность ответить так, чтобы США надолго запомнили, что "так не делается". Уизерс назвал эти послания "леденящими душу". Ранее Лавров заявлял, что не считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хитрил, предлагая зерновую сделку.