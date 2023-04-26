В Киеве заявили, что ВСУ имеют право уничтожать все в Крыму и Донбассе

— Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом ? Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой,Запорожской и Херсонской областей, — сказал Подоляк в телеэфире.