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5 часов назад

Советник офиса Зеленского Подоляк уверен в праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе

Вечерняя Москваиещё 9

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что Украина якобы имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Донецкой (ДНР), Луганской (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве заявили, что ВСУ имеют право уничтожать все в Крыму и Донбассе
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом ? Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой,Запорожской и Херсонской областей, — сказал Подоляк в телеэфире.

Советник главы офиса Зеленского также прокомментировал сообщение газеты Washington Post, которая утверждала, что Украина планировала нанести удары по территории России в феврале 2023 года, но была вынуждена отложить атаки по просьбе Вашингтона. Подоляк подчеркнул, что у Украины есть другие цели и зависит ее существование от взаимодействия с партнерами в области вооружений, пишет РИА Новости.

Подоляк заявлял, что утечка секретных документов Соединенных Штатов по Украине не подорвет отношения Киева с союзниками. Он также подчеркнул, что в этих бумагах в том числе говорится о нехватке средств противовоздушной обороны у Вооруженных сил Украины. По словам советника главы офиса президента, Киев сообщает о подобных фактах публично, поэтому никакой секретности здесь нет.

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