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Чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет газета New York Times.

— Американские чиновники считают, что наступление маловероятно приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины, — пишет газета.

По данным издания, украинские военные допускают, что интенсивные бои под Артемовском привели к большим потерям и истощили запасы страны. Также чиновники отмечают, что Украина обеспечена американскими бронетранспортемыми и европейскими танками, передает РИА Новости.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике. По его словам, в настоящее время активная работа российской армии не дает возможности украинским бандформированиям начать контрнаступательные действия.