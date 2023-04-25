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NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления

В случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте, поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть, пишет газета The New York Times.

NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления
© RT на русском

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в материале.

После контрнаступления маловероятным является то, что Запад сможет нарастить военный потенциал Украины.

Авторы статьи отмечают, что у стран Запад нет возможности покрыть нужды Киева до следующего года.

Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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