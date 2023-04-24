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Захарова: выступления стран на СБ ООН показывают, есть ли настрой на конструктив

Выступления представителей стран на заседании Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в понедельник выявляют, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а кто может устроить балаган, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган", - сказала она, комментируя посвященное эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН заседание.

Захарова отметила, что это "можно отслеживать по качеству выступлений".

"Кто за что выступает - за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества. Я бы сказала - хрестоматийный Совбез", - резюмировала она.

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