"Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган", - сказала она, комментируя посвященное эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН заседание.