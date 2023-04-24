Кремль предрек усиление давления на Россию на фоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что давление и попытки вмешательства в выборы в России в 2024 году будут в несколько раз увеличиваться на фоне российской специальной военной операции на Украине и ситуации в мире. Об этом он сказал в ходе брифинга с журналистами. Он подчеркнул, что выборы, в том числе главы государства, состоятся. "А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и [условиях] нынешней международной обстановки, это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает", — сказал представитель Кремля. Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США объявили о выделении дополнительных средств на деструктивную работу в отношении России в преддверии выборов российского президента в 2024 году. Очередные выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2024 года.