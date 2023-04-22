МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и покинуть территорию страны

Сирия призывает Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию страны. Об этом сообщили в сирийском МИД.

В заявлении говорится, что американские силы продолжают вывозить нефть с территории САР. Дамаск потребовал от Вашингтона выплатить компенсации сирийскому народу