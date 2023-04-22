Политолог Бекман заявил о вступлении Финляндии в НАТО под давлением пропаганды

Вопрос вступления Финляндии в НАТО решался давлением и антироссийской пропагандой, заявил финский политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что большинство финнов выступали против членства страны в НАТО, поэтому данный вопрос не был вынесен на референдум. По мнению политолога, все в Финляндии признают, что со стороны России нет никаких угроз, а на границе все спокойной и тихо. Кроме того, как полагает Бекман, инициаторы торопились успеть вступить в НАТО при старом составе парламента, так как новый мог не поддержать данное решение. Журналист Брэдли Девлин 7 апреля напомнил гражданам Финляндии, что страна будет вынуждена участвовать в войнах НАТО. Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Финляндия, вступив в НАТО, ничего не получит, а станет еще одной целью российских ядерных ракет.