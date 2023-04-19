Вучич заявил, что невыполнение Брюссельских соглашений может привести к войне

"Сегодня 10 лет с принятия Брюссельских соглашений. <...> Это обязательство, которое существует с 19 апреля 2013 года. Чтобы мы не закончили, как закончилось с некоторыми другими соглашениями, когда потом начинались войны, потому что, как некоторые европейские лидеры говорили, это была игра и мост, чтобы кто-то получил время, пусть они [власти непризнанного Косова] исполнят свои обязательства. Мы в Сербии, может быть, глупые, но не настолько, и у нас была возможность научиться у других, как это выглядит в мире. Ждем, что вы [Приштина] выполните то, что должны, а потом уже мы с большой радостью покажем, насколько мы надежные партнеры и насколько хотим сделать то, что мы обещали", - сказал Вучич.