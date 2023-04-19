Вучич заявил, что невыполнение Брюссельских соглашений может привести к войне

БЕЛГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Брюссельские соглашения должны быть выполнены, иначе все может закончиться войной, как это случилось с "некоторыми другими соглашениями". Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом в Белграде.
"Сегодня 10 лет с принятия Брюссельских соглашений. <...> Это обязательство, которое существует с 19 апреля 2013 года. Чтобы мы не закончили, как закончилось с некоторыми другими соглашениями, когда потом начинались войны, потому что, как некоторые европейские лидеры говорили, это была игра и мост, чтобы кто-то получил время, пусть они [власти непризнанного Косова] исполнят свои обязательства. Мы в Сербии, может быть, глупые, но не настолько, и у нас была возможность научиться у других, как это выглядит в мире. Ждем, что вы [Приштина] выполните то, что должны, а потом уже мы с большой радостью покажем, насколько мы надежные партнеры и насколько хотим сделать то, что мы обещали", - сказал Вучич.
Президент подчеркнул, что Сербия исполнит все, о чем договорились стороны в рамках франко-германского плана переговоров между Белградом и Приштиной, но республика "не поддержит членство непризнанного Косова в ООН" и любых других международных организациях.
Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.