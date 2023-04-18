Итальянские силовики провели операцию против мафиозной группировки "Ндрангета"

Итальянские правоохранительные органы задержали в южной области Калабрия 62 человека в ходе операции против мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом сообщило во вторник агентства ANSA .

Задержанные подозреваются в ношении и хранении оружия, вымогательстве, кражах, международной наркоторговле и в других преступлениях.

Итальянские правоохранительные органы уже более 10 лет назад выяснили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на северные области страны, а также на другие государства Европы. "Ндрангета" считается самой могущественной преступной группировкой, контролирующей каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.