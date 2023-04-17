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Глава МИД Бразилии заявил, что антироссийские санкции вредят развивающимся странам

Односторонние экономические санкции, введенные в отношении России в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам. Об этом заявил в понедельник глава бразильского МИД Мауро Виэйра.

Глава МИД Бразилии заявил, что антироссийские санкции вредят развивающимся странам
© ТАСС

"Я вновь подтвердил министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову позицию Бразилии в отношении односторонних санкций. Помимо того, что они не согласованы с Советом Безопасности ООН, они имеют негативные последствия для экономик всего мира, в особенности для развивающихся стран, многие из которых еще не восстановились после пандемии", - сказал глава МИД республики на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.

Российская и бразильская делегации во главе с министрами иностранных дел провели переговоры в понедельник утром во дворце МИД в столице Бразилии. Позднее Лаврова примет президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. Также состоится встреча российского министра с советником президента Бразилии по международным вопросам, экс-главой МИД Селсу Аморимом.

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