Глава МИД Бразилии заявил, что антироссийские санкции вредят развивающимся странам

"Я вновь подтвердил министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову позицию Бразилии в отношении односторонних санкций. Помимо того, что они не согласованы с Советом Безопасности ООН, они имеют негативные последствия для экономик всего мира, в особенности для развивающихся стран, многие из которых еще не восстановились после пандемии", - сказал глава МИД республики на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.