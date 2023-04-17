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15 часов назад

В США призывают освободить журналиста WSJ Гершковича после его встречи с послом

Газета.Ruиещё 5

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США довольны получением консульского доступа к обвиняемому в России в шпионаже журналисту газеты The Wall Street Jornal Эвану Гершковичу. Об этом сообщает ТАСС. "Я узнала об этом утром (о посещении Гершковича послом в РФ Линн Трейси. - "Газета.Ru"). Мы чрезвычайно довольны тем, что у нас была возможность встретиться с ним, но мы все еще призываем к его безусловному освобождению", - сказала она. 17 апреля американская дипломатическая миссия в Москве сообщала, что посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси посетила задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Согласно информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК, журналист обвиняется в шпионаже.

В США призывают освободить журналиста WSJ Гершковича после его встречи с послом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,ВПК,Эван Гершкович,Линн Трейси,Энтони Блинкен,ФСБ,ООН,
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