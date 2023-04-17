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21 час назад

Полковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь Байдена о конфликте на Украине

Газета.Ruиещё 7

Утечка секретных документов Пентагона послужила раскрытию лжи президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о роли его страны в конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление в статье для Fox News сделал американский полковник в отставке Роберт Магиннис. Он подчеркнул, что реальное положение дел, о котором говорится в документах с разведданными, не соответствует заявлениям Белого дома, которые были сделаны для народа США. "Почему Байден лжет своим гражданам?" — задался вопросом автор материала. Магиннис также выступил с обвинениями в адрес основных СМИ Штатов, уличив из в освещении скандала с утечкой секретных данных. "Они близоруко сосредотачиваются на факте "слива", а не на содержании просочившегося материала", — цитирует полковника Общественная служба новостей. Автор статьи также высказал предположение о том, что подобная редакционная политика связана со стремлением защитить рейтинг Байдена.

Полковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь Байдена о конфликте на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джозеф Байден,Пентагон,
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