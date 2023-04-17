Посол России заявил создании фонда военной помощи Украине в Дании

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — констатировал он. По его словам, Копенгаген верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине. Поэтому у Дании в настоящее время «нет никаких "красных линий" или запретов для передачи Украине все новых вооружений».