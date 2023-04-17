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Посол России заявил создании фонда военной помощи Украине в Дании

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген создал специальный фонд для наращивания военной помощи Киеву в размере одного миллиарда долларов, в беседе с газетой «Известия».

Посол России заявил создании фонда военной помощи Украине в Дании
© РИА Новости

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — констатировал он. По его словам, Копенгаген верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине. Поэтому у Дании в настоящее время «нет никаких "красных линий" или запретов для передачи Украине все новых вооружений».

В этом же интервью Барбин заявил, что на сегодняшний день отношения между Россией и Данией разрушены. Он добавил, что на фоне этого датская промышленность столкнулась с рядом серьезных проблем, а доходы населения падают.

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