Венгрия вслед за Польшей вводит временный запрет на поставки зерна с Украины

Кабмин Венгрии вводит временный запрет на импорт зерна с Украины. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

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Венгрия "временно запрещает импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов", сообщил глава минсельхоза страны. По его словам, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года.

Как отмечается в документе, такая мера принимается в связи с отсутствием существенных мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

Решение о запрете на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня также приняла Польша. Соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу в Twitter-аккаунте министра развития и технологий страны Вальдемара Буды.

Между тем в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины назвали нарушением ранее заключенных договоренностей принятое правительством Польши решение о запрете ввоза в страну украинской продовольственной продукции. При этом, как утверждается в опубликованном в субботу заявлении на сайте украинского ведомства, "решения польской стороны противоречат договоренностям".