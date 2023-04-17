В конгрессе назвали жалким зрелищем закупку США снарядов у Южной Кореи

Президент США вынужден заимствовать боеприпасы у Южной Кореи, так как помощь Украине опустошила запасы страны. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

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«Непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что теперь вынуждены заимствовать 50 000 артиллерийских снарядов у Южной Кореи», - написала она в Twitter.

Тейлор Грин также назвала подобное поведение жалким, а администрацию президента Джо Байдена неудачниками.

Газета «Тона Ильбо» ранее сообщила, что Сеул передаст Вашингтону 500 тысяч 155-мм снарядов. Собственное вооружение США собираются направить на Украину. Новый пакет военной помощи, включающий в себя, в том числе, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, Пентагон анонсировал 4 апреля.