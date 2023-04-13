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Пекин призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, должны создавать условия для мирных переговоров, так как иного способа для разрешения кризиса нет. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской конференции стран - соседей Афганистана в Самарканде

Китай призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для диалога
© ТАСС

"Чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует, каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий", - приводятся слова Цинь Гана на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров.

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