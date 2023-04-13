СЕУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. КНДР в четверг могла испытать, предположительно, новую баллистическую ракету на твердом топливе, показанную во время парада в феврале. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Согласно информации на нынешний момент, мы считаем, что была запущена новая баллистическая ракета средней или большей дальности. По нашим оценкам, это одна из систем, показанных на параде", - заявил представитель Комитета начальников штабов. Агентство указывает, что во время февральского парада в Пхеньяне была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе.

Кроме того, в Комитете начальников штабов не исключают, что нынешние испытания КНДР могли быть связаны с подготовкой к запуску спутника. Ранее власти КНДР информировали, что планируют завершить работу над разведывательным спутником в апреле.

В четверг южнокорейские военные информировали, что зафиксировали пуск баллистической ракеты средней или большей дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря в 07:23 по местному времени (01:23 мск). По данным Сеула, снаряд пролетел около 1 000 км. Агентство не исключает, что могла быть запущена межконтинентальная ракета.

Совет национальной безопасности при президенте решительно осудил действия КНДР как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Заседанием руководил глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён. Участники также призвали укрепить обмен информацией с Японией и США.