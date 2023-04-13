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Россия призвала США выдать визы делегации РФ для участия в мероприятиях в ООН

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон безотлагательно оформить визы для членов делегации РФ, участвующей в мероприятиях председательства России в Совете Безопасности (СБ) ООН в конце апреля, и журналистам, а также согласовать прибытие спецборта. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол Антонов заявил, что РФ требует от США выдать разрешение на въезд ее делегации в ООН
© Wong Maye-E/AP

"Еще в конце марта в посольство США в Москве был направлен запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Тем не менее до сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд", - подчеркивается в распространенном посольством РФ в США комментарии Антонова относительно визового обеспечения делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок, - добавил Антонов. - Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин. Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни".

"Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача - нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию Всемирной организации", - заявил Антонов.

"Вместе с тем непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета, - сообщил посол, - Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений".

Как заявил ранее в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация ожидает, что США выполнят свои обязательства и выдадут визы делегации Лаврова. Его визит в штаб-квартиру ООН ожидается в конце апреля.

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