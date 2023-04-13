Трамп обвинил Байдена в утечке разведданных США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов «самой позорной» в истории, пишет РИА Новости.

Он предположил, что за ней может стоять действующий глава Белого дома Джо Байден. «Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку?» — обвинил он политика. Трамп добавил, что это его бы не удивило.

Он указал на то, что инцидент был «худшей утечкой развединформации в истории США». По мнению политика, США никогда не были так опозорены.