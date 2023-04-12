Трамп усомнился в намерениях Байдена переизбираться в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена переизбираться на пост главы государства в 2024 году. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп рассказал, что наблюдает за Байденом также внимательно, как и журналисты, и не представляет возможным его переизбрание. "С ним что-то не так", - цитирует РИА Новости республиканца.
Он напомнил о недавней беседе Байдена с представителем СМИ. В ходе разговора действующего президента США спросили, сколько еще лет он намерен оставаться у власти, однако Байден не смог дать прямого ответа.
"Нельзя получить более безобидный вопрос. Но Байден дал длинный ответ о пасхальных яйцах, о том, о сем", - отметил Трамп, подчеркнув, что Байден вряд ли справится.
На днях Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. "Но мы пока не готовы сделать заявление об этом", - отметил американский лидер в эфире телеканала NBC. Представитель Белого дома подтвердил NBC намерение Байдена добиваться переизбрания.