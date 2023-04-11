Сийярто: Венгрия будет напрямую оплачивать транзит российской нефти через Украину

БУДАПЕШТ, 11 апреля. /ТАСС/. Венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Глава МИД напомнил, что украинские власти решили поднять цены за перекачку сырья, обосновав это возросшими рисками в связи с военным конфликтом на территории страны. Это затруднило взаимные расчеты сторон и поставки нефти. В Москве "удалось договориться, что в отношении поставок сырой нефти пунктом передачи по-прежнему будет граница Венгрии и Украины", сказал Сийярто.