$82.18+2.6889.73+2.63

Венгрия будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти

БУДАПЕШТ, 11 апреля. /ТАСС/. Венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Сийярто: Венгрия будет напрямую оплачивать транзит российской нефти через Украину
© ТАСС

Глава МИД напомнил, что украинские власти решили поднять цены за перекачку сырья, обосновав это возросшими рисками в связи с военным конфликтом на территории страны. Это затруднило взаимные расчеты сторон и поставки нефти. В Москве "удалось договориться, что в отношении поставок сырой нефти пунктом передачи по-прежнему будет граница Венгрии и Украины", сказал Сийярто.

"Нам также удалось договориться, что для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий