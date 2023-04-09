Россиянам привели алгоритм действий для быстрого накопления на отпуск

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Алгоритм действий для быстрого накопления на отпуск привела в интервью радио Sputnik эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она посоветовала россиянам в первую очередь отказаться от «вредных» трат.

«Оптимизируйте бюджет, исключив небольшие, но регулярные и вредные траты, найдите способы разумной экономии», — призвала Дайнеко. По ее словам, достигнуть цели в срок поможет честное следование заданным установкам.

Первым делом нужно высчитать необходимую на путешествие сумму, определиться со сроком, за который ее нужно накопить, и понять, сколько денег нужно откладывать каждый месяц, рассказала специалист. Она порекомендовала реально смотреть на вещи и не стремиться накопить за месяц сумму, равную имеющемуся доходу: желание хорошо отдохнуть не должно мешать жизни.

Дайнеко напомнила, что определенное количество денег может потребоваться раньше дат отпуска: на покупку билетов, оплату гостиницы и экскурсий. Она также посоветовала не забывать, что какие-то деньги будут нужны и по возвращении с отдыха: так как отпускные выплачиваются заранее, размер ближайшей заработной платы будет в разы скромнее.

Тем, у кого есть кредиты, стоит учитывать и их: размер следующей за отпуском выплаты лучше отложить заранее. «И главное: как бы не хотелось отдохнуть "по-человечески", не надо брать на отпуск новый кредит. Это и увеличит ежемесячные выплаты, и помешает быстро накопить на следующий отпуск», — подчеркнула эксперт по финансовой грамотности.